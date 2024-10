Nuovo POS: ecco l'offerta di Nexi su SmartPOS Mini

Per i titolari di un’attività alla ricerca di un nuovo POS, segnaliamo l’ultima promozione in corso sul sito di Nexi, PayTech punto di riferimento nel settore dei pagamenti digitali in Italia: fino al 23 ottobre è possibile acquistare lo SmartPOS Mini a canone zero in offerta a 149 euro, con commissione unica fissata all’1,49% per Pagobancomat e i principali circuiti di pagamento per sempre.

SmartPOS Mini di Nexi è un POS altamente portatile, con traffico SIM incluso e in grado di accettare qualsiasi tipo di pagamento, in modo da migliorare l’esperienza utente dei propri clienti. Tra le funzionalità integrate si annoverano anche i pagamenti a distanza tramite link inviato via e-mail.

Nuovo POS con l’ultima offerta di Nexi

Il terminale POS venduto da Nexi nell’ambito dell’offerta a canone zero SmartPOS Mini accetta tutte le tipologie di carte, inclusi i circuiti di pagamento internazionali, Pagobancomat e i pagamenti digitali. Ad esempio, è in grado di accettare i pagamenti effettuati con carte Visa, Mastercard, Maestro V-Pay, JCB, UnionPay, American Express, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Nexi Pay.

Oltre a questo, è anche un POS 100% portatile, con una connettività sempre garantita dalla SIM 4G con traffico dati incluso. Inoltre, può essere collegato alla rete Wi-Fi del proprio punto vendita.

Tra i vantaggi ulteriori di avere un POS Nexi si annovera Protection Plus, programma che aiuta l’esercente a ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, obbligatoria per i circuiti internazionale. In questo modo si è protetti dalle sanzioni in caso di eventuale inadempimento.

L’offerta a canone zero SmartPOS Mini è in promo sul sito ufficiale di Nexi: il POS è in vendita a 149 euro invece di 169 euro, con una commissione fissa all’1,49% per sempre.