Nuovo POS: SumUP Solo in offerta a 79€

Possiedi un’attività on the road? Allora ti serve un POS compatto per incassare ovunque ti trovi. La soluzione migliore? POS SumUP Solo.

Questo dispositivo può essere tenuto in mano per accettare qualsiasi tipologia di pagamento. Puoi anche collegare una stampante per la stampa delle ricevute.

Il prezzo? Solo 79 euro. Non esiste canone mensile, ma solo una commissione del 1,95% sulle transazioni. Inoltre, sulle commissioni puoi richiedere il credito d’imposta del 30%.

SumUP Solo senza canone e credito d’imposta del 30%

Il dispositivo SumUP Solo rappresenta il classico POS portatile, caratterizzato da una forma quadrata che consente una presa agevole.

Consente l’accettazione di pagamenti tramite carte dotate di chip, tecnologia contactless o wallet digitali quali Google Pay e Apple Pay.

La connessione alla rete avviene mediante Wi-Fi o tramite la SIM integrata. Le funzionalità di gestione degli incassi sono molteplici, tra cui la generazione di report sulle vendite, il suggerimento degli importi per gli incassi e altre opzioni.

È possibile stabilire una connessione Bluetooth tra il dispositivo e lo smartphone, mentre il software viene aggiornato automaticamente.

Inoltre, è disponibile un conto aziendale che consente l’accredito il giorno successivo, anche in occasione di festività.

In aggiunta, è possibile richiedere una MasterCard aziendale senza alcun costo. Come precedentemente menzionato, è possibile collegare il POS alla stampante, la quale è venduta separatamente, per la stampa delle ricevute in mobilità.

Ritornando al credito d’imposta del 30%, per poterlo ottenere è necessario scaricare dalla Dashboard e il resoconto e compilare il modello F24.

Bisogna inserire i costi di commissione sostenuti in un determinato lasso temporale. Detto questo, clicca sul link qui sotto e procedi con l’acquisto di SumUP Solo.

