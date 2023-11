Nuovo robot di Amazon adatta le scatole agli oggetti con l'AI

Amazon ha recentemente introdotto un nuovo robot, il CW 1000, progettato per ottimizzare le dimensioni dei pacchi. Questo robot utilizza l’intelligenza artificiale per identificare gli oggetti, come spazzolini da denti o action figures, e personalizza le dimensioni della scatola avvolgendo il cartone attorno a ciascun oggetto. In questo modo, si riduce lo spazio vuoto all’interno dei pacchi, si risparmia sul materiale di imballaggio e si diminuisce l’impatto ambientale.

Il CW 1000 è stato sviluppato da Amazon Robotics, la divisione dell’azienda che si occupa di creare soluzioni innovative per la logistica e la distribuzione. Il robot è dotato di una telecamera che scansiona gli oggetti e li riconosce grazie a un algoritmo di apprendimento automatico. Il robot è in grado di gestire una vasta gamma di prodotti, dai più piccoli ai più grandi, dai più leggeri ai più pesanti, dai più regolari ai più irregolari. Il robot è anche in grado di adattarsi alle diverse forme e dimensioni degli oggetti, creando una scatola su misura per ciascuno di essi.

Niente più articoli piccoli consegnati in pacchi enormi

Il funzionamento del CW 1000 è semplice ed efficace. Il robot prende un foglio di cartone da un rullo e lo posiziona su una superficie piana. Poi, posiziona l’oggetto al centro del foglio e lo avvolge con il cartone, tagliando la parte in eccesso e piegando i bordi. Infine, il robot sigilla la scatola con del nastro adesivo e la etichetta con il codice a barre e l’indirizzo del destinatario. Il pacco è pronto per essere spedito.

Il CW 1000 offre numerosi vantaggi sia per Amazon che per i clienti. Per Amazon, il robot permette di aumentare l’efficienza e la velocità del processo di imballaggio, riducendo i costi e gli errori umani. Il robot permette anche di ottimizzare lo spazio nei magazzini e nei mezzi di trasporto, diminuendo il numero di pacchi e il peso complessivo. Per i clienti, il robot garantisce una maggiore sicurezza e protezione degli oggetti, evitando danni dovuti a urti o cadute. Il robot contribuisce anche a ridurre l’inquinamento e i rifiuti, favorendo una maggiore sostenibilità ambientale.

Amazon usa l’AI per innovare il settore dell’e-commerce

Il CW 1000 è solo uno dei tanti robot che Amazon utilizza nelle sue operazioni. Amazon utilizza già robot su ruote per spostare le merci nei suoi magazzini e droni per le consegne in alcune zone degli Stati Uniti. L’azienda punta anche a sostituire parte del personale con il sorprendente robot Digit.

Amazon è sempre alla ricerca di nuove tecnologie e innovazioni che possano migliorare la qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti. Il CW 1000 è un esempio di come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare il settore dell’e-commerce e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Il CW 1000 è ancora in fase di sviluppo, ma è già stato testato in diversi magazzini Amazon. I risultati dei test sono promettenti: il robot è stato in grado di personalizzare le dimensioni delle scatole con una precisione del 99%.