Online il nuovo Skype per il Web di Microsoft

Gli utenti Skype che non possono o non hanno intenzione di scaricare e installare la versione tradizionale del software sul proprio computer possono affidarsi ormai da qualche tempo a Skype per il Web (in inglese Skype for Web), accessibile da browser Edge e Chrome su qualsiasi computer con sistema operativo Windows 10 e macOS (dalla 10.12 in poi). Oggi Microsoft annuncia di aver rinnovato il servizio.

Skype per il Web, le novità

Tra le novità introdotte (già in preview dall’ottobre scorso) segnaliamo la possibilità di effettuare videochiamate in alta definizione sia tra due utenti sia di gruppo. Si possono inoltre registrare le chiamate (installando il software lo si può fare anche con le videochiamate), così da tenere traccia ad esempio di quanto discusso in una riunione da remoto o durante un’intervista. Ancora, Skype per il Web include ora il pannello delle notifiche utile per cogliere con un solo sguardo i messaggi ricevuti così come le citazioni all’interno delle chat. Non manca poi la possibilità di effettuare una ricerca all’interno del testo inviato o ricevuto nelle conversazioni, semplicemente digitando una parola o una frase.

Un altro elemento inedito e che può essere osservato dallo screenshot allegato qui sopra riguarda la galleria dei contenuti scambiati in una chat dove è possibile in pochi click risalire a immagini, link e documenti condivisi in passato, senza la necessità di dover compiere scroll infiniti.

Skype per il Web diventa dunque sempre più simile alla sua controparte tradizionale, rispondendo a un’esigenza manifestata dalla community di utenti ed evolvendo le proprie funzionalità anche sulla base dei feedback e dei suggerimenti raccolti da coloro che hanno già avuto modo di metterne alla prova le caratteristiche. Il debutto pubblico è avvenuto nell’aprile 2016, anticipato da una fase beta. Per maggiori informazioni sul funzionamento rimandiamo alla guida ufficiale, disponibile anche in italiano. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale, nell’annuncio delle novità introdotte oggi.