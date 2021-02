Nuovo VAIO Z in carbonio per sfidare MacBook Air

Torna la linea VAIO Z con un laptop per caratteristiche e fascia di prezzo non adatto a tutte le tasche. Il marchio, un tempo controllato da Sony, dal 2014 è nelle mani della nipponica Japan Industrial Partners. Il modello presentato oggi è racchiuso all’interno di un telaio realizzato in carbonio con schermo in grado di ruotare fino a 180 gradi e design che sembra intenzionato a lanciare una sfida diretta al MacBook Air di Apple.

Laptop, il nuovo VAIO Z: specifiche e prezzi

Queste le specifiche tecniche: display da 14 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel, non touchscreen), processore Intel Core i7-11375H di undicesima generazione, 16 o 32 GB di RAM LPDDR4 (4.266 MHz), tastiera retroilluminata, webcam con shutter per tutelare la privacy, due porte USB-C con Thunderbolt 4 e HDMI con possibilità di connettere due monitor esterni in contemporanea, WiFi 6, Bluetooth 5.1, batteria con durata fino a dieci ore. Tutto questo con un peso di poco superiore a 1 Kg.

Tra gli altri punti di forza un alimentatore progettato in modo da risultare compatto e facilitare così il trasporto. Il look è quello visibile nell’immagine seguente.

Infine i prezzi. Come anticipato in apertura il nuovo VAIO Z non è un laptop economico: si parte da 3.579 dollari per la configurazione base con 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB per arrivare a 4.179 scegliendo quella top di gamma con 32 GB di RAM e SSD PCIe da 2 TB.