Il nuovo Windows 11: aggiornamenti continui per tutto il 2026

Questa volta, Microsoft sembra intenzionata a fare sul serio. Finalmente. Nei giorni scorsi la software house ha promesso di aggiornare Windows 11 in modo da ripulire il sistema operativo dalle tante funzionalità AI introdotte nell’ultimo periodo con il solo intento di spingere l’adozione di Copilot. Una strategia che non è piaciuta agli utenti, tanto da provocare un’ondata di proteste.

Quanto dovremo attendere per il nuovo Windows 11?

Oggi torniamo sul tema, perché ben due esponenti del gruppo di Redmond hanno fatto chiarezza sulle tempistiche necessarie per assistere a questo cambio di rotta. La buona notizia è che non dovremo aspettare molto. Il primo è Pavan Davuluri (Executive Vice President della divisione Windows + Devices), che in una risposta su X ha confermato che vedremo le prime novità fin da subito.

Questo mese e per tutto il mese di aprile inizieremo a mostrare in anteprima le prime modifiche descritte nel nostro blog nelle build destinate agli utenti di Windows Insider.

A questo si aggiunge Scott Hanselman (VP, Member of Technical Staff di Microsoft e GitHub) che in un altro intervento social ribadisce quanto già scritto.

Questo mese e ogni mese di quest’anno.

In altre parole, è confermato quanto riportato nel post di annuncio della scorsa settimana, in cui Microsoft ha scritto di voler introdurre i primi cambiamenti fin da subito, sottoponendoli a una fase di test in anteprima coinvolgendo gli utenti iscritti al programma Insider, prima di procedere con un rollout su larga scala.

Non ci sarà un solo grande aggiornamento, ma più interventi che si susseguiranno per tutto il 2026. In tempi non sospetti abbiamo scritto che questo sarebbe stato un anno decisivo per il sistema operativo. Concludiamo riassumendo alcune delle più importanti novità in arrivo.