Il nuovo Zelda per Nintendo Switch è in FORTE SCONTO

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in forte sconto su Amazon. Approfittane prima del sold out, per risparmiare sul primo gioco della serie che vede protagonista la principessa. Ovviamente, si tratta di un’esclusiva di lusso per il catalogo della console Nintendo Switch (compatibile anche con la versione Lite della console). L’offerta a -22% rispetto al prezzo di listino è davvero imperdibile.

Risparmia il 22% su The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per Switch

Caratterizzato da una grafica molto colorata e in stile cartoon, ha un gameplay creativo con una forte componente puzzle. Gli enigmi da risolvere per proseguire si basano principalmente sull’utilizzo del potere associato al bastone di Tri, utile per creare repliche dei personaggi e degli oggetti incontrati lungo il proprio cammino. È ovviamente ambientato nel regno di Hyrule, dove gli abitanti stanno misteriorsamente scomparendo, inghiottiti da strani squarci apparsi all’improvviso. Tra le vittime c’è anche un certo spadaccino. Scopri di più nella scheda del gioco.

Grazie allo sconto del 22% applicato in automatico, oggi puoi acquistare il nuovo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per Nintendo Switch al prezzo finale di 46,99 euro invece di 59,99 euro come da listino ufficiale. Sei pronto per immergerti in un’avventura completamente inedita?

Il titolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, con disponibilità immediata e consegna gratuita a casa tua entro domani se lo ordini subito. Uscito solo poche settimane fa, a fine settembre, l’accoglienza da parte dei giocatori è stata a dir poco entusiastica. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce sfiora il perfect score: 4,8 stelle su 5.