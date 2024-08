NVIDIA 560.31.02 aggiunge varie correzioni di bug al driver Linux

Dopo la versione beta del driver NVIDIA 560 Linux del mese scorso, in cui i moduli kernel GPU aperti vengono utilizzati di default con le GPU Turing e più recenti, il driver NVIDIA 560.31.02 Linux ha debuttato nelle scorse ore in forma stabile per la serie R560. Il driver NVIDIA 560 beta del mese scorso ha introdotto i moduli kernel GPU aperti utilizzati di default. Inoltre, sono stati aggiunti il supporto VRR per i notebook sui moduli kernel aperti e varie nuove estensioni EGL per l’uso di XWayland. Il driver ha anche introdotto un backend PipeWire per NvFBC e varie altre correzioni, tra cui le correzioni Wayland. Rispetto alla versione beta del mese scorso, il più recente driver NVIDIA 560.31.02 apporta solo alcune correzioni di bug.

NVIDIA 560.31.02: tutti i dettagli del nuovo aggiornamento

Le correzioni nel driver Linux NVIDIA 560.31.02 sono poche, ma abbastanza interessanti. In primis è stato risolto un bug che causava crash diffusi con i giochi Xwayland. È stata poi corretta una race condition che coinvolgeva la proprietà del modeset. Questa poteva causare errori di timeout dell’evento flip quando si abilitava il parametro del modulo kernel ‘fbdev’ in nvidia-drm. Inoltre è stato corretta un regressione che causava l’uscita da nvidia-powerd quando nvidia-dbus.conf non era presente nella directory /etc/dbus-1/system.d/. Il nuovo aggiornamento ha anche risolto un bug che poteva causare corruzione della memoria durante la gestione degli eventi ACPI su alcuni notebook. Infine, NVIDIA 560.31.02 ha corretto un errore che poteva causare il blocco dei display esterni fino al successivo modeset. Ciò accadeva quando si utilizzava PRIME Display Offloading con la dGPU NVIDIA che fungeva da sink di offload del display.

Gli utenti interessati possono scaricare il nuovo driver NVIDIA 560 Linux dal sito ufficiale. Come dimostrato nei test recenti, i moduli kernel aperti NVIDIA hanno prestazioni pari a quelle dei precedenti componenti closed-source. Tali moduli kernel closed-source sono ancora in fase di manutenzione per il supporto hardware pre-Turing.