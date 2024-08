NVIDIA 560.35.03: rilasciato update del driver per sistemi Linux x64

NVIDIA ha lanciato il suo ultimo aggiornamento del driver di visualizzazione Linux, ovvero NVIDIA 560.35.03. Questa versione minore risolve un problema di compatibilità riscontrato nella versione 555.58, in cui alcune uscite DVI non riuscivano a connettersi con i monitor HDMI. Inoltre, NVIDIA ha corretto un problema significativo che causava il blocco di KDE Plasma Shell quando interagiva con applet in un ambiente compositore Wayland. L’azienda ha poi aggiornato nvidia-installer per selezionare automaticamente i moduli kernel GPU aperti come predefiniti sui sistemi dotati di GPU che supportano moduli kernel proprietari e aperti.

NVIDIA 560.35.03: le altre correzioni dell’aggiornamento

Va anche detto che NVIDIA 560.35 stabilizza la presentazione del display su più monitor utilizzando Wayland direct scanout, migliorando significativamente l’esperienza utente. Inoltre, l’aggiornamento risolve un bug critico che potrebbe causare crash del kernel durante le operazioni Kernel Mode Setting (KMS) quando il modulo nvidia_drm viene caricato con modeset=0. Questa correzione è fondamentale per mantenere la stabilità del sistema e prevenire potenziali crash che interrompono l’attività dell’utente. La nuova versione beta ha risolto i problemi di crash diffusi con i giochi Xwayland e le condizioni di gara in nvidia-drm. Inoltre, ha corretto una regressione che causava l’uscita imprevista del servizio nvidia-powerd in determinate condizioni.

NVIDIA 560.35 introduce diverse novità che espandono le capacità delle soluzioni grafiche NVIDIA. In particolare, l’aggiornamento del driver ha aggiunto un backend PipeWire a NvFBC, consentendo un migliore supporto dello screencasting in Wayland. Inoltre, ha introdotto il supporto per più client simultanei nell’acquisizione diretta NvFBC. Queste ottimizzazioni migliorano la gestione multimediale e le configurazioni di visualizzazione. Ciò è particolarmente utile per gli utenti con configurazioni multi-display. Per quanto riguarda il supporto degli sviluppatori, la compilazione di nvidia-settings dalla sorgente richiede ora file di intestazione Vulkan. Infine, NVIDIA 560.35 estende anche il supporto Variable Refresh Rate (VRR) a Wayland su GPU e notebook pre-Volta. Si tratta di un’aggiunta gradita per i giocatori e gli utenti professionisti che richiedono prestazioni visive più fluide. Per scoprire tutte le novità incluse nel nuovo aggiornamento è possibile consultare il changelog completo della versione, pubblicato sul sito di NVIDIA.