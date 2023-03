NVIDIA annuncia sei nuove GPU Ada Lovelace

NVIDIA ha annunciato sei nuove GPU per workstation basate sull’architettura Ada Lovelace. La maggioranza di esse (cinque) è destinata ai notebook, mentre una verrà installata nei PC desktop compatti, essendo una versione SFF (Small Form Factor). Arriveranno sul mercato entro fine mese, grazie ai prodotti dei partner dell’azienda californiana.

NVIDIA RTX Ada Laptop e Generation: specifiche

Le GPU basate sull’architettura Ada Lovelace sono realizzate da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri. NVIDIA aveva solo annunciato la RTX 6000 Ada Generation per desktop a gennaio. Ora è arrivata la RTX 4000 SFF che occupa sempre due slot, ma l’altezza è dimezzata. La GPU integra 6.144 CUDA Core con frequenza massima di 1,56 GHz. Sono presenti 20 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 160 bit (larghezza di banda di 320 GB/s) e quattro mini DisplayPort 1.4a. Il prezzo è 1.250 dollari.

Più ampia l’offerta per workstation mobile. La GPU top di gamma è RTX 5000 con 9.728 CUDA Core (frequenza massima di 2,19 GHz) e 16 GB di memoria GDDR6 con bus da 256 bit. La RTX 4000 ha 7.424 CUDA Core (frequenza massima di 2,26 GHz) e 12 GB di memoria GDDR6 con bus da 192 bit.

La RTX 3500 ha invece 5.120 CUDA Core (frequenza massima di 2,25 GHz) e 12 GB di memoria GDDR6 con bus da 192 bit. La RTX 3000 ha 4.608 CUDA Core (frequenza massima di 2,16 GHz) e 8 GB di memoria GDDR6 con bus da 128 bit. Infine, la RTX 2000 ha invece 3.072 CUDA Core (frequenza massima di 2,36 GHz) e 8 GB di memoria GDDR6 con bus da 128 bit.

Le nuove GPU per workstation sono molto simili alle GeForce RTX 40, quindi condividono diverse funzionalità, come il ray-tracing in tempo reale e la terza versione del DLSS (Deep Learning Super Sampling). Saranno disponibili a partire da fine marzo.