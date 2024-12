Nvidia, in arrivo chip Jetson Thor per robot umanoidi nel 2025

Il 2025 sarà l’anno della svolta robotica per Nvidia. Il colosso dei chip ha deciso di puntare forte sull’intelligenza artificiale applicata alla robotica. La mossa era nell’aria da tempo, ma ora arrivano le conferme: nella prima metà del nuovo anno lancerà una nuova generazione di chip chiamati Jetson Thor, pensati appositamente per i robot umanoidi.

Nvidia punta sui robot umanoidi, lancerà i chip Jetson Thor nel 2025

Nvidia non vuole competere direttamente con le aziende che producono robot, come Tesla, ma posizionarsi come un fornitore di tecnologia di base. Cosa vuol dire in pratica? che Nvidia fornisce strumenti fondamentali per la progettazione e il funzionamento dei robot, e i produttori hanno il compito di integrare questi componenti nei loro robot.

Ma perché proprio ora? Come ha spiegato Deepu Talla, vicepresidente della divisione robotica di Nvidia, ci sono due innovazioni tecnologiche che hanno reso possibile questo passo. Da una parte il boom dei modelli di AI generativa e dall’altra la possibilità di addestrare i robot con ambienti simulati. Insomma, i tempi sono maturi per far fare un salto di qualità all’intelligenza dei robot, rendendoli più autonomi e capaci di interagire con il mondo reale.

Una mossa strategica in un mercato che cambia

C’è anche un altro motivo, non dichiarato ma evidente, dietro la spinta di Nvidia verso i robot alimentati dall’AI: alcuni dei suoi principali clienti, come Amazon e Google, stanno lavorando per ridurre la loro dipendenza dai chip AI di Nvidia sviluppando i propri. Diversificare il business puntando sulla robotica diventa quindi una mossa strategica per non perdere terreno in un mercato in rapida evoluzione.

Insomma, Nvidia non vuole farsi trovare impreparata. Con Jetson Thor punta a diventare il “cuore” dei robot umanoidi del futuro, fornendo loro un’intelligenza artificiale all’avanguardia.