NVIDIA sviluppa Jetson Thor per equipaggiare i robot umanoidi

Dopo aver spopolato nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, NVIDIA ha deciso di fare il grande passo e di tuffarsi nel mondo dei robot umanoidi. E non lo fa in punta di piedi, ma con il botto, presentando Jetson Thor, la sua nuovissima piattaforma per robot. Il lancio è previsto per la prima metà del 2025, quindi c’è da segnarsi la data sul calendario…

Jetson Thor di NVIDIA, il sistema operativo per i robot umanoidi

La nuova piattaforma si unisce alla famiglia Jetson di NVIDIA, già nota per le sue soluzioni all’avanguardia per l’intelligenza artificiale e il machine learning. Ma cosa rende Thor tanto speciale? La sua abilità di far funzionare i modelli AI multimodali, che sono in grado di capire e processare informazioni provenienti da testi, immagini, audio e persino dati sensoriali come il tatto e i movimenti.

Con Thor i robot potranno finalmente capire quello che diciamo e interagire con l’ambiente circostante in modo più naturale. Inoltre il consumo energetico sarà ottimizzato grazie a una sofisticata architettura modulare.

L’azienda sta pensando in grande… NVIDIA punta a un mercato di centinaia di migliaia di produttori. Praticamente vuole diventare il sistema operativo di riferimento per i robot umanoidi. Niente male come ambizione…

L’AI generativa dà la scossa alla robotica

L’entrata in scena di NVIDIA nel mondo dei robot umanoidi è la prova che questo settore sta vivendo una vera e propria rivoluzione, grazie soprattutto al boom dell’AI generativa. Integrare modelli di apprendimento nei robot significa dar loro la capacità di imparare e adattarsi a una marea di compiti diversi. È un passo non da poco per l’industria della robotica.

E non è un caso che le aziende che si occupano di AI generativa stiano investendo sempre di più nelle startup di robotica. Prendiamo OpenAI: ha appena messo sul piatto una bella somma per Figure AI, una startup che ha già un robot umanoide con tanto di modello di OpenAI integrato per chiacchierare con noi umani.

Sia chiaro, nonostante i progressi fatti, Deepu Talla, il vice presidente di NVIDIA per la robotica e l’edge computing, ci tiene a precisare che è improbabile vedere in giro robot umanoidi di alta qualità già nel 2025. Ci vuole tempo per sviluppare queste tecnologie, e Jetson Thor è solo il primo passo verso un futuro in cui i robot faranno parte delle nostre vite.