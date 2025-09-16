Nvidia CUDA è ora più semplice da installare su Ubuntu

Canonical annuncia una collaborazione con Nvidia che ha lo scopo di rendere semplice l’installazione del toolkit CUDA su Ubuntu. Questa innovazione consente agli utenti di installare la libreria soltanto con un solo comando, eliminando la complessità dei passaggi precedenti e rendendo la distribuzione Linux una piattaforma ancora più pratica per sviluppatori, ricercatori e professionisti che si occupano di IA e apprendimento automatico.

Ubuntu rende più facile l’installazione di Nvidia CUDA

Nvidia CUDA (Compute Unified Device Architecture) è una piattaforma di calcolo parallelo e un modello di programmazione sviluppato dall’azienda californiana. La libreria è molto utilizzata nella varie distribuzioni Linux, come Ubuntu, e consente agli sviluppatori di sfruttare le GPU GeForce per l’elaborazione generica, accelerando attività come la codifica video e l’addestramento di modelli per l’apprendimento automatico. La libreria è però usata anche in compiti più specifici, come i carichi di lavoro ad alta intensità, il calcolo scientifico e la robotica.

Grazie alla sua versatilità, CUDA è ampiamente utilizzato da sviluppatori, esperti di dati, animatori e ingegneri IA. Motivo per cui Canonical ha deciso di renderne più semplice e flessibile l’accesso integrando la libreria direttamente nei repository.

Fino ad ora, per installare CUDA su Ubuntu, ma anche altre distribuzioni Linux, era necessario procedere con diversi step che richiedevano l’installazione di vari componenti attraverso il terminale. Serviva, nello specifico, scaricare un file DEB dal repository, importando successivamente una chiave GPG per poi configurare il repository APT, installando infine i pacchetti necessari.

L’integrazione nei repository di sistema consentirà di ottenere Nvidia CUDA solamente con un comando. Ciò include sia il toolkit che il runtime, insieme ai componenti proprietari, semplificando di molto l’esperienza utente, sia per i privati ma anche per le aziende.

Attualmente, gli sviluppatori si preparano al lancio di Ubuntu 25.10, con le ultime versioni anteprima che sono passate a Linux 6.17, insieme ad altre novità come il sistema di avvio Dracut che diventa ora predefinito.