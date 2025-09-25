 Nvidia CUDA ufficialmente disponibile nelle piattaforme SUSE
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nvidia CUDA ufficialmente disponibile nelle piattaforme SUSE

SUSE annuncia ufficialmente la disponibilità nei repository delle librerie Nvidia CUDA, agevolando gli sviluppatori.
Nvidia CUDA ufficialmente disponibile nelle piattaforme SUSE
Informatica App e Software
SUSE annuncia ufficialmente la disponibilità nei repository delle librerie Nvidia CUDA, agevolando gli sviluppatori.

SUSE ha annunciato da poco insieme a Nvidia la disponibilità ufficiale delle libreria CUDA in tutte le sue piattaforme. La mossa segue la scia di Canonical, che di recente ne ha integrato il supporto ufficiale nei repository di Ubuntu.

SUSE annuncia la disponibilità ufficiale di Nvidia CUDA in tutte le sue piattaforme

La collaborazione tra Nvidia SUSE rende disponibile gli strumenti CUDA direttamente nei repository dell’ecosistema, rendendo l’installazione più semplice e accessibile per gli sviluppatori. Gli utenti possono beneficiare in questo modo di aggiornamenti regolari, in linea con le versioni ufficiali più recenti, a beneficio di una miglior compatibilità e prestazioni ottimali. L’integrazione è disponibile per tutti gli utenti, sia su piattaforme enterprise che open source.

Nel suo comunicato, SUSE ha dichiarato che:

“La nostra missione è rendere l’implementazione di CUDA su piattaforme il più semplice possibile. Grazie alla stretta collaborazione, il CUDA Toolkit è ora parte integrante dei nostri prodotti. Questo significa che gli sviluppatori possono accedere ai componenti essenziali della libreria direttamente dai repository SUSE, semplificando la gestione delle dipendenze e accelerando i flussi di lavoro in ambiti come l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e framework complessi come PyTorch o librerie come OpenCV.”

L’integrazione di Nvidia CUDA nei prodotti SUSE rappresenta ovviamente un grande vantaggio per gli sviluppatori che ne fanno molto uso. La semplificazione dell’installazione di tali strumenti è fondamentale per garantire un flusso di lavoro più semplice, eliminando la necessità di complessi interventi di installazione manuali.

La collaborazione risponde alla crescente domanda di una disponibilità più facilitata degli strumenti CUDA, per sfruttare al massimo l’elaborazione parallela su GPU Nvidia.

Allo stato attuale, sembra che la società californiana sia impegnata a stringere collaborazioni su più fronti. La più grossa e recente di queste è quella da poco annunciata con Intel, in cui sono stati anche investiti ben 5 miliardi di dollari per la realizzazione di innovativi prodotti destinati a data center e PC consumer.

Fonte: SUSE

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Internet Festival 2025: alla ricerca dell'identità perduta

Internet Festival 2025: alla ricerca dell'identità perduta
Un anno di aggiornamenti extra per Windows 10 in Europa, gratis

Un anno di aggiornamenti extra per Windows 10 in Europa, gratis
Ubuntu: ecco un'estensione GNOME per il meteo su desktop

Ubuntu: ecco un'estensione GNOME per il meteo su desktop
Thunderbird 144 aggiungerà il supporto a Microsoft Exchange

Thunderbird 144 aggiungerà il supporto a Microsoft Exchange
Internet Festival 2025: alla ricerca dell'identità perduta

Internet Festival 2025: alla ricerca dell'identità perduta
Un anno di aggiornamenti extra per Windows 10 in Europa, gratis

Un anno di aggiornamenti extra per Windows 10 in Europa, gratis
Ubuntu: ecco un'estensione GNOME per il meteo su desktop

Ubuntu: ecco un'estensione GNOME per il meteo su desktop
Thunderbird 144 aggiungerà il supporto a Microsoft Exchange

Thunderbird 144 aggiungerà il supporto a Microsoft Exchange
Gabriele Giumento
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti