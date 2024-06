Nvidia è la società che vale più al mondo

Dopo svariati mesi di forte crescita del prezzo delle sue azioni, principalmente per la forte domanda per i suoi chip, ma anche per l’entusiasmo degli investitori per l’AI, Nvidia è diventata la società quotata in borsa con il maggior valore al mondo, superando prima Amazon e Google e poi Apple e anche Microsoft, che da tempo si contendono la prima posizione sui mercati azionari statunitensi.

Nvidia è la società quotata in borsa con più valore al mondo

Le azioni della società, fondata circa 31 anni fa per costruire schede grafiche per videogiocatori, sono salite nelle ultime ore del 3,5% a 135,58 dollari, portando la capitalizzazione di mercato a 3.326 miliardi di dollari.

I guadagni delle azioni di Nvidia hanno contribuito per circa un terzo all’aumento del 14% dell’indice S&P 500 dall’inizio dell’anno, cosa che ha sorpreso particolarmente anche gli osservatori più ottimisti. Il titolo è aumentato di poco più del 700% da quando ChatGPT è stato rilasciato, ma il multiplo di valutazione della società è diminuito, segnalando una crescita più rapida degli utili rispetto al prezzo delle azioni.

“Crediamo che nel corso del prossimo anno la corsa verso una capitalizzazione di mercato di 4mila miliardi di dollari nel settore tecnologico sarà al centro dell’attenzione tra Nvidia, Apple e Microsoft”, si legge in una nota di Wedbush Securities.

Alcuni analisti mettono addirittura in conto che Nvidia possa raggiungere 5mila miliardi di capitalizzazione già durante il prossimo anno e, addirittura, qualcuno si è spinto a prevedere una valutazione di 10mila miliardi di dollari entro la fine del 2030 .