Nvidia insegna ai robot umanoidi con l'Apple Vision Pro

In un futuro forse non troppo lontano, i robot non solo lavoreranno al nostro fianco, ma ci assomiglieranno anche. Cammineranno, parleranno e si muoveranno come noi. Sembra fantascienza? Non per Nvidia, che sta facendo passi da gigante nel campo della robotica umanoide.

Robot umanoidi imparano le azioni umane con GR00T Blueprint di Nvidia

L’anno scorso, Nvidia ha fatto il botto con GR00T, una piattaforma per addestrare i robot umanoidi. Tutti i big del settore, da Boston Dynamics a Agility Robotics, si sono subito messi in fila per provarla. Ma cosa la rende così speciale? In pratica, è una sorta di insegnante paziente e instancabile che mostra ai robot come comportarsi da esseri umani. Li guida passo dopo passo, finché non imparano a imitare alla perfezione i nostri movimenti e le nostre azioni.

Ma Nvidia non si è certo fermata qui. Al CES di quest’anno, il CEO Jensen Huang ha presentato Blueprint, una nuova funzionalità di GR00T che promette di portare l’addestramento dei robot a un livello superiore. Con GR00T Blueprint, gli utenti possono creare queste azioni utilizzando l’Apple Vision Pro. Il processo viene catturato come una copia digitale, e il robot lo ripete all’infinito finché non lo impara alla perfezione.

Certo, c’è ancora tanta strada da fare, ma Grazie a Nvidia e al Vision Pro di Apple, i robot umanoidi impareranno a comportarsi sempre più come noi. Che si tratti di assemblare un prodotto in fabbrica o di piegare la biancheria in casa, saranno in grado di imitare ogni nostro gesto con una precisione millimetrica.