Nvidia Neural Texture Compression riduce l'uso VRAM del 90%

Nvidia sta correntemente testando una soluzione avanzata che permette di ridurre massicciamente l’utilizzo della VRAM delle GPU. Neural Texture Compression, questo il nome, permette di comprimere in maniera efficiente ed efficace le texture, facendo uso dell’intelligenza artificiale. I test preliminari hanno già dimostrato grandi risultati, e la funzionalità è coadiuvata anche da Cooperative Vector di DirectX Raytracing 1.2

Neural Texture Compression (NTC) di Nvidia è una nuova funzionalità che fa uso delle reti neurali per comprimere e decomprimere le texture dei videogiochi, riducendone significativamente le dimensioni senza compromettere la qualità visiva. La tecnologia funziona in tandem con DirectX Raytracing 1.2 di Microsoft, introducendo Cooperative Vector: un metodo che consente agli shader GPU di collaborare su operazioni matriciali o vettoriali di piccole dimensioni.

Il risultato? Un meccanismo di compressione/decompressione altamente efficiente, integrato negli shader di gioco tramite DirectX 12, che riduce drasticamente l’uso della memoria video, rendendo così disponibili più risorse per altre necessità.

But my system survived so I ran the demo. And well… the tests scene is low-detail AF, you don't even need to zoom much. It has 15 textures, most of them 2K x 2K (as PNGs), still the rendered scene is unimpressive. But let's chalk that down to a cheap demo. pic.twitter.com/rrlUCf5cvo

— Osvaldo Pinali Doederlein (@opinali) July 15, 2025