Nvidia pianifica nuove CPU desktop progettate con MediaTek

Nella giornata di lunedì, in occasione dell’evento del CES 2025, dove le aziende più importanti hanno già presentato i loro nuovi prodotti, Nvidia ha fatto capolino svelando, oltre le attese GPU RTX 5000, un nuovo computer desktop denominato Project DIGITS. Si tratta di un’interessante macchina che fa uso del più recente acceleratore IA Blackwell, costando un totale di 3000$. Ad attrarre l’attenzione è la CPU equipaggiata: un modello inedito realizzato in collaborazione con MediaTek che potrebbe essere presto disponibile per il mercato consumer, nel tentativo di dare filo da torcere ad AMD e Intel, gli unici due attoria spadroneggiare in questo settore.

Nvidia vuol sfidare Intel e AMD con nuove CPU desktop realizzate con MediaTek

All’evento, rispondendo a una domanda specifica fatta da parte di un’analista, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha risposto che l’azienda ha contattato MediaTek per progettare nuove CPU desktop a basso consumo, che potrebbero essere presto vendute nel mercato consumer. Si tratta di qualcosa che è stato anche anticipato in precedenza da Reuters, che aveva rivelato la volontà della casa californiana di lavorare a nuove CPU desktop per fare da terzo incomodo a Intel e AMD.

Finora, la proposta dell’azienda era limitata ai SoC Tegra, utilizzati in diversi dispositivi mobili, tra cui non può che figurare Nintendo Switch. Con questa nuova CPU, potrebbe essere possibile inserirsi nel mercato dei portatili e dei tablet, oltre che dei computer desktop preassemblati e di piccole dimensioni. È molto probabile che la casa decida di proporre dei modelli SoC con GPU e controller integrato per attaccare una fascia di mercato che potrebbe generare molti utili.

Nvidia può in questo caso proporsi anche come alternativa al Qualcomm per quanto riguarda la scelta delle CPU ARM sui dispositivi, riducendo i costi e offrendo dei modelli dotati di GPU analoghe a quelle disponibili per i sistemi x86.