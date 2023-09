NVIDIA SHIELD Android TV: finalmente in SCONTO su Amazon

Se stai cercando di trasformare la tua esperienza televisiva in un’esperienza epica, non cercare oltre: l’NVIDIA SHIELD Android TV è qui per soddisfare ogni tua esigenza di intrattenimento. E la buona notizia è che ora puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 16% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 184,00 euro.

NVIDIA SHIELD Android TV: le scorte a disposizione sono limitate

L’NVIDIA SHIELD Android TV è alimentato dal potente processore Tegra X1+, che lo rende fino al 25% più veloce rispetto alla sua generazione precedente. Ciò significa che potrai navigare tra le tue app preferite, riprodurre i tuoi giochi senza intoppi e goderti lo streaming dei contenuti in modo impeccabile e senza ritardi. La velocità è la chiave per un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni, e SHIELD lo sa bene.

La qualità dell’immagine è cruciale quando si tratta di intrattenimento, e l’NVIDIA SHIELD Android TV non delude. Con la fusione dell’immagine HDR Dolby Vision e del Dolby Atmos Sound, questo dispositivo trasforma il tuo televisore in una potenza di intrattenimento. Goditi immagini vivide, colori intensi e suoni avvolgenti che ti faranno sentire come se fossi nel mezzo dell’azione.

Uno dei punti di forza di SHIELD è la sua capacità di eseguire l’upscaling dei video HD a 4K utilizzando la potenza dell’intelligenza artificiale. Questo significa che anche i tuoi vecchi contenuti saranno visualizzati in modo più nitido e chiaro, migliorati fino alla risoluzione 4K in tempo reale. Non dovrai più preoccuparti della qualità dei tuoi video preferiti.

Con SHIELD, avrai accesso alla maggior parte dell’intrattenimento 4K HDR disponibile. Tutti i tuoi programmi preferiti saranno visualizzati con la massima qualità possibile, regalandoti un’esperienza visiva straordinaria. Immergiti in dettagli incredibili e colori brillanti, come mai prima d’ora.

In sintesi, l’NVIDIA SHIELD Android TV è una potente macchina di intrattenimento che offre velocità, qualità dell’immagine e del suono straordinari, e upscaling intelligente dei video HD a 4K. Con uno sconto del 16% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 184,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

