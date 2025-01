OCCASIONE: caricatore 300 W con 8 porte, attiva il coupon sconto

È in grado di ricaricare o alimentare fino a 8 dispositivi in contemporanea, grazie alle tante uscite in dotazione: è il caricatore da 300 W del marchio Rocoren, oggi in forte sconto su Amazon e promosso da centinaia di recensioni con il voto medio 4,5/5. Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Il caricatore di Rocoren da 300 W e con 8 porte

Garantisce il supporto a tutti i più recenti standard e alle tecnologie per la ricarica più evolute come Power Delivery e Quick Charge. Integra in totale 8 porte, sei delle quali di tipo USB-C e altre due di tipo USB-A, così da soddisfare ogni esigenza. È possibile collegare smartphone, tablet, smartwatch, pad per la ricarica wireless, custodie degli auricolari, smartwatch, ma anche powerbank e persino notebook. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Il cavo dalla lunghezza pari a 1,5 metri da inserire nella presa a muro è in dotazione, incluso nella confezione, insieme alla guida per l’utente. Si tratta della soluzione ideale per la scrivania. Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 20 euro e acquista il caricatore da 300 W di Rocoren al prezzo finale di soli 39,89 euro.

La vendita è gestita dal negozio ufficiale del marchio, mentre Amazon si occupa direttamente della spedizione, senza passare da intermediari. Se lo ordino adesso (e hai un abbonamento Prime) per te c’è anche la consegna gratuita a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) entro un paio di giorni. La disponibilità è immediata.