Occasione FOLLE per Auricolari Bluetooth 5.3 da 56H e impermeabili

Te li metti nelle orecchie e non fai a meno di niente senza spendere una cifra eclatante. Con un paio di Auricolari Bluetooth 5.3 come questi qui, beh, hai tutto ciò che ti serve. Conta che sono comodi, stabili, con audio ottimo e persino impermeabili così anche in palestra non ne fai a meno.

Cosa stai aspettando? Collegati su Amazon dove con 21,99€ diventano tuoi e puoi scegliere anche tra diverse colorazioni. Un click e li porti a casa approfittando dello sconto.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Auricolari Bluetooth 5.3 per wearable senza difetti

Li puoi connettere sia ad Android che iOS e funzionano alla grande. Grazie alla tecnologia 5.3 godi di connessioni stabili, a bassa latenza e che coprano diversi metri di distanza così anche se ti muovi, non perdi il segnale. Questi Auricolari Bluetooth, insomma, ti coprono le spalle.

Come ti dicevo sono in ear e sono stabili. Indossali per lunghe ore senza provare fastidi e goditi la musica senza freni. Visto e considerato che sono impermeabili, sfruttali a pieno anche quando ti alleni in palestra o esci per una camminata.

Il loro design di per sé ti isola dai rumori esterni ma non manca all’appello la riduzione del rumore per un tocco in più. In questo modo ascolti i tuoi brani preferiti senza essere infastidito o altro. Puoi parlare al telefono con disinvoltura grazie ai microfoni che catturano la tua voce e beh, non ti fanno ripetere neanche una volta mezza frase.

Caratteristiche aggiuntive? Custodia di ricarica con 56 ore di energia al suo interno, controlli touch per una gestione facilitata dei contenuti e Display LED per sapere sempre quanta carica ti è rimasta.

Collegati su Amazon dove con un click fai diventare tuoi questi Auricolari Bluetooth 5.3 a soli 21,99€, non perdere l’occasione.

