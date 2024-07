OCCASIONE per gli AirPods di 2ª generazione: prezzaccio su Amazon

Un paio di auricolari Bluetooth? Se hai già dei prodotti Apple dalla tua parte, non fare a meno di wearable dello stesso ecosistema. Gli AirPods di seconda generazione sono l’acquisto migliore che potresti fare: comodi, pratici e soprattutto funzionali nel quotidiano. Li indossi ed hai a disposizione audio ma anche telefonate per non parlare della gestualità.

Visto il ribasso del 23% in corso questa mattina su Amazon, non te li perdere. Portali a casa con soli 113,99€ e completa l’acquisto con un click. Puoi pagare anche con finanziamento o rate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods di seconda generazione: sono ancora validissimi

Visto che sono usciti quelli di terza generazione, i PRO e così via, un qualunque utente potrebbe pensare che non ne valgono la pena ma invece gli AirPods di 2ª generazione sono ancora tra i più acquistati. Anzitutto devi contare che i successivi sono nettamente diversi da questi: hanno in più l’audio spaziale ma il design non è per tutti. Non ci giriamo intorno: sono più grandi di questi e non si adattano a qualunque orecchio.

Il modello in questione, invece, rimane stabile ed è facile da indossare. Sia per uomini che donne senza grandi problemi. Li indossi e poi ti muovi a piacimento senza paura di perdere uno per strada.

Con i controlli touch puoi gestire la riproduzione, hai sempre SIRI a disposizione e accetti o attacchi le telefonate. I microfoni sono una seconda caratteristica da non sottovalutare. Sebbene non sia presente la cancellazione del rumore sia ascolto che interazione sono ottime e non hai problemi a farti capire da chi si trova dall’altra parte della cornetta quando sei in telefonata.

La custodia si ricarica via cavo Lightning, ha un‘autonomia totale per un giorno intero ed è piccola e per niente ingombrante.

Tutto il resto già lo sai. Ti ricordo che gli AirPods di seconda generazione sono in vendita su Amazon a soli 113,99€ con sconto del 23%.

