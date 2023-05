Occasione PrivateVPN IMPERDIBILE: 85% di sconto sul piano da 36 mesi

Le Virtual Private Network sono ormai un must su pressoché qualunque computer o smartphone.

Contrariamente a quanto molti pensano, non tutte le applicazioni di questo settore offrono le stesse garanzie.

La tentazione di scegliere una VPN gratuita è spesso molto forte, ma ciò comporta alcuni sostanziali svantaggi. In primis, si parla di servizi poco performanti, che pesano come un macigno sulle prestazioni della connessione.

In seconda battuta poi, gli standard di sicurezza utilizzati non sono all’altezza della situazione e non offrono adeguate garanzie agli utenti. Optare per i servizi a pagamento, anche se non a costi eccessivi, può comunque scoraggiare chi ha un budget limitato.

Sotto questo punto di vista, dunque, la soluzione più logica è trovare il momento giusto per assicurarsi una VPN di valore in promozione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

PrivateVPN: il momento giusto per assicurarti un’ottima VPN a prezzo record

Quel momento è adesso.

Stiamo parlando di PrivateVPN, un provider di comprovato valore che, come vedremo in seguito, è attualmente la miglior scelta nel contesto delle VPN.

Il servizio in questione offre 200 server sparsi in 63 paesi, garantendo non solo un elevata varietà di indirizzi IP, ma anche un’infrastruttura che non patisce di sovraccarichi nelle ore di punta.

E per quanto riguarda la sicurezza? questa VPN è protetta attraverso crittografia a 2048 bit di livello militare, la connessione più sicura e rapida nel suo genere. Una soluzione che abbina sicurezza elevatissima senza influenzare negativamente sulle prestazioni.

Ciò rende PrivateVPN più che fruibile, per esempio, nel caso di download di file torrent di grandi dimensioni o di streaming audiovisivi.

Infine è bene considerare il tutto anche alla luce della clamorosa promozione che riguarda questa VPN.

PrivateVPN, infatti, per un periodo di tempo limitato offrirà un piano da 36 mesi con uno sconto dell’85%.

Ciò si traduce in una delle migliori VPN in commercio per appena 2,08 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.