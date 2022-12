OCCASIONE Samsung Galaxy Watch5: su Amazon a 225€

Corri su Amazon e acquista ora il Samsung Galaxy Watch5 a soli 225 euro, invece di 329 euro. Solitamente a questi prezzi così bassi vanno a ruba. Quindi il nostro consiglio è di finalizzare il prima possibile l’ordine pena un possibile e veloce sold out. Tra l’altro in questo momento puoi anche decidere di pagarlo in comode rate mensili a tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Sappi però che per accedere a questa come a moltissime altre offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Samsung Galaxy Watch5: -32% per uno smartwatch potente e unico

Il Samsung Galaxy Watch5 è un vero e proprio top di gamma. Si tratta di uno smartwatch unico nel suo genere. Infatti, è tra i pochi a offrire la possibilità di misurare regolarmente e con estrema precisione la pressione arteriosa. Inoltre, non solo tiene monitorata la frequenza cardiaca, ma grazie a i suoi sensori è in grado di effettuare un elettrocardiogramma in meno di un minuto.

Mettendolo al polso potrai controllare il tuo stato di salute costantemente e la tua composizione corporea. Così saprai se ti stai allenando troppo o troppo poco. Con tutte le modalità sportive incluse sarai in grado di registrare i tuoi progressi con molta più precisione. Essendo impermeabile lo porti sempre con te. Mettilo subito nel carrello a soli 225 euro, sono gli ultimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.