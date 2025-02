Occasione unica: iPhone 13 a 482€ su eBay, pochi pezzi rimasti

Non perdere l’occasione di acquistare Apple iPhone 13 128GB a soli 482€ su eBay. Si tratta di un’offerta eccezionale, ma valida solo per pochi pezzi rimasti. Prima costava 507€, invece di 729€, scontato del 30%. Oggi puoi ottenere quindi un extra sconto del 5%, massimo di 45€, su questo articolo grazie al Coupon TECHWEEK25.

Inseriscilo nella sezione dei metodi di pagamento, all’interno della casella dedicata ai codici sconto. In questo modo ottieni un risparmio di altri 45€ oltre al prezzo già in promozione. Ovviamente, come anticipato, dovrai essere molto veloce per aggiudicartelo visto che sta andando letteralmente a ruba e il prezzo lo conferma.

Comunque, grazie a eBay e ai suoi innumerevoli vantaggi, puoi beneficiare anche della consegna gratuita. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, puoi anche scegliere se pagare questo Apple iPhone 13 in 3 comode rate a tasso zero a partire da soli 160,83€ al mese, con prima rata subito.

iPhone 13 128GB: eBay stupisce con un’altra offerta incredibile

L’intramontabile e mitologico eBay ci sta stupendo con un’altra offerta incredibile. Lanciando uno sconto eccezionale sull’iPhone 13 128GB, garantisce un risparmio imperdibile. Acquistalo a soli 482€, invece di 729€. Dovrai sfruttare le proprietà magiche del Coupon TECHWEEK25, per avere questo dispositivo ancora all’avanguardia.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è semplicemente fantastico. Grazie a colori vivaci e dettagli curati tutto diventa estremamente realistico, proprio come al cinema. La fluidità è data dal cuore pulsante di questo dispositivo: il chip A15 Bionic, in grado di raggiungere prestazioni elevate anche in multitasking e gaming spinto.

La batteria è incredibilmente forte e permette di arrivare a fine giornata con ancora energia da sfruttare. La doppia fotocamera permette di scattare foto e riprendere video con estrema facilità ottenendo risultati professionali senza essere dei professionisti. Cosa stai aspettando? Questo è il tuo bolide! Acquistalo ora a soli 482€ con TECHWEEK25 su eBay.