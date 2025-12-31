Occhiali smart a 16,99 euro: cosa vende davvero Eurospin

Una doverosa premessa: questo non è un consiglio per gli acquisti (cit.), ma una curiosa segnalazione. Lo store online di Eurospin ospita degli occhiali smart e Bluetooth al prezzo piuttosto accessibile di 16,99 euro. Stando alla scheda del prodotto, non sono in vendita nei supermercati e nel momento in cui scriviamo questo articolo risultano sold out. Com’è possibile proporre un dispositivo di questa categoria con una spesa tanto ridotta?

Uno sguardo agli occhiali smart di Eurospin

Ovviamente, non si tratta di un modello in grado di competere con i Ray-Ban di Meta. Hanno però in dotazione una funzionalità che potrebbe tornare utile a molti, gli altoparlanti integrati nelle aste che permettono di ascoltare musica e podcast oltre che di ricevere chiamate senza l’obbligo di indossare cuffie o auricolari, non perdendo così contatto con quanto accade nell’ambiente circostante. Non manca nemmeno un microfono incorporato, sempre per le telefonate.

Tra le altre caratteristiche ci sono la batteria con autonomia fino a 6 ore e ricarica tramite USB-C (la porta è visibile nella parte inferiore dell’asta destra), le lenti con protezione UV400 e il design ergonomico. Niente fotocamere. Le dimensioni indicate sono 19x11x8 centimetri, probabilmente si tratta di quelle della confezione. La scheda non include altre specifiche tecniche e quella allegata qui sopra è l’unica immagine a disposizione sullo store di Eurospin.

Il modello è UNICO SG 5288

Con una ricerca più approfondita, partendo proprio dall’immagine, siamo arrivati al modello: UNICO SG 5288. Una pagina dedicata aggiunge qualche informazione, come il supporto al Bluetooth 5.3, la capacità della batteria pari a 130 mAh e l’inclusione di cavo, custodia e panno per la pulizia. Sono descritti come ideali per ciclismo, running, pesca, trekking e qualsiasi attività outdoor . La montatura è in plastica TR.

Sfogliando i cataloghi degli store online che li propongono, il prezzo è generalmente molto più elevato rispetto ai 16,99 euro di Eurospin. Quella offerta dalla catena di supermercati sembra dunque una buona occasione, magari per un regalo economico.

Come scritto in apertura, non è un consiglio per l’acquisto. Non abbiamo avuto modo di provare il dispositivo e non abbiamo trovato recensioni attendibili sulla sua qualità. Rimane però una segnalazione curiosa e utile per capire come la crescente attenzione verso questa nuova categoria stia portando sul mercato anche alternative low cost.