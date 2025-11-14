Occhio al Black Friday di Surfshark: ora la VPN è in sconto dell'88%

Alla fine il Black Friday è arrivato anche su Surfshark. Chi sta seriamente pensando di acquistare una VPN, ha in questo servizio una delle opzioni più interessanti. Il rapporto qualità prezzo, già di per sè vantaggioso, adesso è diventato semplicemente clamoroso.

Il motivo? Perché stiamo parlando di una delle virtual private network migliori in commercio, che ora con l’offerta del Black Friday costa fino all’88% in meno. Si tratta del minimo storico per il 2025. Vediamo meglio quali sono i prezzi del momento e cosa mette a disposizione questo servizio.

I prezzi aggiornati di Surfshark per il Black Friday 2025

Non sono tante le VPN che riescono al contempo a rendere anonima la navigazione, sbloccare i contenuti esteri e proteggere in tempo reale da truffe e spam. Surfshark fa esattamente questo e ora a prezzi ancora più interessanti. Eccoli:

1,99 euro al mese per 24 mesi del piano Starter ;

; 2,19 euro al mese per 24 mesi del piano One ;

; 4,19 euro al mese per 24 mesi del piano One+.

Davvero tanta roba, considerando inoltre che tutti e tre i piani mettono a disposizione anche tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per testare il servizio.

Ma quali sono i punti forti di Surfshark? Sicuramente il fatto che non è “solo” una delle migliori VPN, ma perché integra una suite di strumenti di protezione della connessione di livello assoluto. Non dovrai più temere hacker, utenti malintenzionati e violazioni di dati: la protezione di questo tool è attiva 24 ore su 2u 24, 7 giorni su 7. Surfshark è anche in grado di bloccare pubblicità, pop-up dei cookie e tracciamento dei dati.

Tutto questo poggia su un’infrastruttura server di 4.500 unità solo RAM, dislocati in oltre 100 Paesi nel mondo. Anche per questo motivo è considerata una delle migliori soluzioni per lo streaming. Ovviamente non manca una solida politica no-log e una crittografia di livello militare: la privacy dell’utente è perciò protetta da uno scudo inviolabile.

Per procedere all’attivazione dell’offerta più in linea con le proprie esigenze basta andare sul sito di Surfshark.