Octopus Luce e Gas a prezzi formidabili bloccati per 12 mesi

Octopus Energy è un driver che punta a risparmio ed energie rinnovabili. Ecco perché oggi è la scelta migliore per risparmiare sui consumi e avere bollette oneste, leggibili e convenienti. Cosa stai aspettando? Scegli anche tu Octopus Luce e Gas. Grazie a Fissa 12M il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi. Attivala subito a questo link.

“Ci stiamo impegnando a trasformare il mercato energetico, rendendolo più sostenibile, equo e accessibile a tutti. Non ci limitiamo a semplici parole o a buoni propositi. Abbiamo introdotto soluzioni che migliorano l’esperienza energetica delle persone, come le nostre tariffe convenienti e i programmi che premiano chi supporta il bilanciamento della rete”, è il manifesto di Octopus Energy.

Questo driver è nato nel 2016 nel Regno Unito e da sempre ha avuto chiaro in mente il suo obiettivo: “rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie alla tecnologia“. Oggi Octopus fornisce energia pulita a oltre 8 milioni di utenti in tutto il mondo che vogliono risparmiare su luce e gas strizzando l’occhio all’ambiente.

Octopus Luce e Gas: tariffe trasparenti e convenienti

Con Octopus Luce e Gas non devi preoccuparti di nulla. Tutto è chiaro e trasparente come le sue tariffe che sono convenienti e affidabili. Informati direttamente sul sito ufficiale. Lì potrai vedere quali proposte attivare per la tua casa e capire come questo driver ti supporterà per tutto il tempo di fornitura.

Scegli Octopus Fissa 12M se vuoi bloccare il costo della materia prima di luce e gas per un anno: per te materia prima luce a 0,143 €/kWh e commercializzazione a 108€ annui; per te materia prima gas a 0,54 €/Smc e commercializzazione a 108€ annui.

Scegli Octopus Flex se vuoi sfruttare il costo della materia prima indicizzato: per te materia prima luce PUN Monoraria a + 0,011 €/kWh e commercializzazione a 108€ annui; per te materia prima luce PUN Multioraria F1, F2 e F3 a + 0,011 €/kWh e commercializzazione a 108€ annui; per te materia prima gas a PSVDAm + 0,08 €/Smc e commercializzazione a 108€ annui.



Grazie a queste tariffe potrai risparmiare parecchio in un anno e dormire sonni tranquilli senza temere brutte sorprese nella bolletta.