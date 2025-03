Octopus proroga l'offerta Fissa 12M: luce e gas a prezzo bloccato per un anno

Octopus Energy ha deciso di estendere fino al 31 marzo 2025 la sua offerta più vantaggiosa per chi cerca stabilità nei costi dell’energia. Con Fissa 12M, sia per la luce che per il gas, il prezzo della materia prima rimane bloccato per un anno, evitando sorprese legate alle fluttuazioni del mercato.

Inoltre, grazie alla promozione in corso, si risparmia anche sul costo di commercializzazione, ridotto a 96 euro l’anno invece dei consueti 108 euro. Per attivarla basta andare sul sito di Octopus e seguire le istruzioni.

Prezzo fisso, trasparenza e libertà di scelta: scopri Octopus

La proposta di Octopus Energy si distingue per chiarezza e flessibilità. Una volta terminato l’anno di fornitura con Fissa 12M, i clienti non verranno vincolati a un rinnovo automatico a condizioni sfavorevoli. Al contrario, potranno scegliere liberamente tra le offerte disponibili in quel momento, come Fissa 12M o Flex, senza alcun passaggio obbligato o rimodulazione unilaterale.

Le condizioni sono le seguenti:

Energia elettrica : 0,1474 €/kWh;

: 0,1474 €/kWh; Gas naturale : 0,534 €/Smc;

: 0,534 €/Smc; Spese di commercializzazione : 96 €/anno (anziché 108 €);

: 96 €/anno (anziché 108 €); Prezzo bloccato per 12 mesi ;

; Nessun vincolo al termine dell’offerta.

Questa struttura di prezzi consente di tenere sotto controllo i costi energetici per tutta la durata del contratto, senza sorprese in bolletta. Non a caso Octopus Energy è tra i fornitori più attenti alle esigenze del consumatore: oltre a promuovere energia proveniente da fonti rinnovabili, adotta un modello trasparente e orientato alla sostenibilità.

La proroga dell’offerta Fissa 12M fino al 31 marzo rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole passare a un operatore affidabile, con prezzi chiari e un servizio clienti altamente valutato. Per chi desidera cambiare fornitore o attivare una nuova utenza, questo è il momento giusto: la promozione è attivabile direttamente online in pochi minuti, senza interruzioni di servizio né interventi tecnici.