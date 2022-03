Oculus Quest: arriva l'integrazione con Apple Health

Nell’attesa che il visore della “mela morsicata” venga annunciato, Meta ha ben pensato di offrire un maggiore grado di integrazione tra il suo Oculus Quest e Apple Healt, comunicando che a partire dal mese di aprile consentirà agli utenti di visualizzare le statistiche di fitness VR di Oculus Move non solo all’interno del visore, ma pure sull’app mobile Oculus e anche e soprattutto in Apple Health.

Oculus Quest: metriche a portata di Apple Health

La sincronizzazione delle metriche VR con l’app Oculus e Apple Health richiederà una specifica attivazione. Meta ha altresì affermato che non utilizzerà le statistiche Move per gli annunci pubblicitari degli altri servizi dell’azienda, in quanto i dati sincronizzati con l’app mobile Oculus saranno archiviati sui server del gruppo e protetti con crittografia end-to-end. A questo proposito, Meta aggiornerà le sue politiche di utilizzo dei dati dal prossimo mese.

Da notare che oltre che per i dispositivi Apple, l’app mobile di Oculus c’è per Android e anche in tal caso dal mese successivo si potranno vedere le statistiche di movimento direttamente da mobile. Il team di Meta ha pure fatto sapere che per il futuro si stanno esplorando integrazioni con ulteriori piattaforme di fitness tracking.

Ricordiamo che il campo degli allenamenti virtuali è diventato particolarmente prolifico anche e soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19 e con il lancio dell’Oculus Quest 2 avvenuto a fine 2020. Il settore si è rivelato particolarmente redditizio per Meta, al punto tale da spingere la società capitanata da Mark Zuckerberg ad acquistare i diritti di Supernatural, l’app di fitness in abbonamento più popolare sul suo visore.