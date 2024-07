OFFERTA A TEMPO per il laptop HUAWEI MateBook D16

Perfetto per il lavoro, in particolar modo per chi è alle prese con la produttività quotidiana in modalità multitasking, HUAWEI MateBook D16 è in forte sconto su Amazon. Il laptop diventa un’occasione da non perdere, grazie all’offerta a tempo proposta dall’e-commerce, con il suo comparto hardware potente e il display dalla diagonale generosa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

HUAWEI MateBook D16: le specifiche del laptop

Tra i punti di forza in dotazione che vale la pena sottolineare c’è di certo il design, sottile e leggero (solo 1,65 Kg), nonostante lo schermo che può quasi rimpiazzare quello di una configurazione desktop, grazie anche ai bordi sottili che lo circondano. Di seguito le specifiche tecniche principali. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto che include tutti gli altri dettagli.

Display da 16 pollici con pannello FullView e proporzioni 16:10;

processore Intel Core i5-12450H;

8 GB di RAM e SSD da 512 GB;

webcam con microfono e lettore di impronte digitali;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

porte USB-A, USB-C, uscita video HDMI 1.4 e jack audio;

batteria con autonomia elevata e ricarica SuperCharge da 65 W.

Grazie al forte sconto applicato in automatico (non c’è bisogno di coupon o di codici promozionali), oggi puoi acquistare HUAWEI MateBook D16 al prezzo finale di soli 549 euro, una spesa davvero contenuto se si considerano le sue qualità. Essendo un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

Il laptop è venduto e spedito da Amazon. Se lo ordini adesso, entro domani sarà sulla tua scrivania con la consegna gratuita a domicilio: la disponibilità è immediata.