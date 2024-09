Offerta buoni Amazon da Crédit Agricole: come ottenerli

Offerta buoni Amazon da Crédit Agricole! La banca francese ti offre l’opportunità di accumulare fino a 250 euro di coupon acquisto. Ma come funziona esattamente? Ti diciamo per adesso che bastano pochi e semplici passaggi. Continua a leggere per conoscere i dettagli.

Come massimizzare l’offerta buoni Amazon di Crédit Agricole

Per partecipare a questa promo, devi prima di tutto aprire il conto online sul sito di Crédit Agricole. Dopo aver aperto il conto, devi richiedere la carta di debito Crédit Agricole Visa. Effettua poi con la carta una spesa tra 500 e 1000 euro per ottenere i primi 100 euro.

Per ottenerne altri, invita i tuoi amici ad aprire il conto utilizzando il tuo codice promozionale. Ogni amico che accetta l’invito ti farà guadagnare 25 euro in buoni Amazon. Se arrivi a convincere fino a sei amici ad aprire il conto, guadagnerai i restanti 150 euro. Con un po’ di intraprendenza e un sano passaparola, ci riuscirai senza problemi.

Nella vita, puoi capitare a un certo punto di smarrire il proprio smartphone o tablet. Crédit Agricole ha pensato a questa evenienza, offrendo il servizio di Protezione Mobile in caso di problemi. Sottoscrivendo la polizza con un costo di soli 8 euro al mese, avrai altri 50 euro in coupon acquisto. Questo servizio protegge i tuoi dispositivi in caso di furto o danno accidentale.

Con tutte queste opportunità, è fondamentale ricordarsi la data di scadenza: 5 settembre 2024. Visto che mancano pochissimi gironi, devi approfittare immediatamente dell’offerta buoni Amazon di Crédit Agricole. Niente più scuse, niente più rimando a domani. Apri il tuo conto, entra in un nuovo mondo di vantaggi e lasciati andare allo shopping gratuito.