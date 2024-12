Offerta eBay Shock su Apple iPhone 15 128GB

eBay sta facendo centro con una nuova offerta shock che ha per protagonista Apple iPhone 15 128GB. Stiamo parlando di un’occasione unica per chi cerca uno smartphone dalle caratteristiche eccellenti a un prezzo decisamente conveniente. Acquistalo adesso a soli 683,90€. Si tratta di una promozione limitata, con pochissimi pezzi disponibili.

Per ottenere questo super prezzo devi semplicemente inserire il Coupon FINEANNO24. La casella dei Codici Sconto la trovi alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. Una volta applicato ottieni un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione, massimo 40€ di risparmio. Insomma, una vera e propria opportunità di risparmio.

Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Infine, se scegli PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare il tuo Apple iPhone 15 128GB in 3 rate a tasso zero. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo perché le scorte si stanno esaurendo velocemente.

Apple iPhone 15 128GB: prezzo fantastico, prestazioni uniche

Apple iPhone 15 128GB continua a rimanere un modello particolarmente interessante tra gli smartphone sul mercato. Nonostante non sia l’ultimo arrivato in Casa Cupertino, assicura prestazioni eccellenti per la maggior parte degli utilizzi e promette una longevità interessante grazie agli aggiornamenti assicurati nel tempo. Acquistalo adesso a 683,90€ con FINEANNO24.

Il processore A16 Bionic è perfetto per gestire ottimamente app e giochi, anche in multitasking e anche quando richiedono maggior impegno da parte del chip. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è la soluzione perfetta per i tuoi contenuti di qualità, con colori vivaci e dettagli perfetti. Insomma, una vera e propria finestra aperta sul tuo intrattenimento.

La doppia fotocamera è famosa per la sua tecnologia punta e scatta. Devi solo inquadrare ciò che vuoi fotografare o filmare e premere, a tutto il resto ci pensano gli obiettivi e i sensori integrati. E con Dynamic Island non perdi una notifica, rimanendo concentrato su quello che stai facendo. Acquista Apple iPhone 15 128GB a soli 683,90€ con FINEANNO24.