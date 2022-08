Offerta Fibra Aruba: 17,69€ al mese per un anno senza costi di attivazione

Nel 2022, avere una linea internet solida e performante è indispensabile.

Chi si lavori online in modalità smart working, che si utilizzi la rete per giocare o per il proprio tempo libero, è impensabile affrontare questa sfida con una connessione lenta e instabile. La scelta di un provider dunque, risulta essenziale per poter ottenere il massimo dal Web.

In questo contesto così complesso, Aruba riesce a distinguersi grazie alla sua proposta Fibra Aruba. L’azienda in questione è già nota da anni e anni, soprattutto nel contesto di hosting e servizi simili. Di fatto, si tratta di uno dei punti di riferimento di tutto ciò che è online in Italia.

A rendere particolarmente interessante Fibra Aruba è, oltre alla qualità della linea offerta, anche i costi. Si parla infatti di appena 17,69 euro al mese per un anno, con zero costi per quanto riguarda l’attivazione.

Fibra Aruba: prestazioni elevate anche nei piccoli centri urbani

La proposta di Aruba permette di raggiungere, grazie alla tecnologia della fibra ottica, velocità anche di 1 Gbps. Ciò è possibile grazie al router, fornito a noleggio con l’abbonamento.

Di fatto, Fibra Aruba è una soluzione ideale anche per i centri abitati più piccoli che, troppo spesso, vengono trascurati da tanti provider. In questo senso infatti, la copertura del territorio e molto alta e permette di raggiungere updload di 500 Mbps.

La linea fluida e solida però viene accompagnata anche da altre caratteristiche pregevoli: in tal senso, è bene citare la modalità soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Inoltre, la modalità “Stop&Go!“, consente per un mese all’anno di poter interrompere il servizio, senza dover pagare lo stesso: questa soluzione è ideale per vacanze o viaggi di lavoro prolungati e permette di risparmiare prezioso denaro.

Infine, merita una citazione anche l’assistenza. Questa è operativa 24 ore su 24 attraverso linea telefonica e chat. Un vantaggio da non sottovalutare in caso di necessità e supporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.