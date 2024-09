Offerta fibra di Vodafone: costo mensile di soli 25,90€ + costo di attivazione gratis

Stai cercando una connessione a Internet affidabile e che non costi troppo? La fibra di Vodafone potrebbe essere la soluzione perfetta per te. A soli 25,90€ al mese e con costo di attivazione gratis, non c’è momento migliore per attivare il servizio.

Qualità del servizio e costo di attivazione gratis

Vodafone non delude mai. La qualità del servizio è il suo fiore all’occhiello. Hai bisogno di una connessione potente per lavorare da casa? Sei un appassionato di gaming e streaming? La rete Vodafone è progettata per garantire stabilità e velocità. Niente più buffering e rallentamenti, ma anche lag mentre giochi online.

Ma non basta una buona connessione se l’assistenza non è all’altezza, giusto? Il supporto clienti di Vodafone è davvero eccellente. Gli operatori sono pronti a risolvere ogni tuo dubbio o problema.

Poi c’è la Vodafone Station Revolution, modem provvisto di Wifi dual band (2,4 GHz e 5 GHz), in grado di raggiungere altissime velocità (300 Mbps e 1300 Mbps). Grazie al beamforming (una funzione che permette di concentrare il Wifi su aree e dispositivi precisi), garantisce copertura continua e ampia. Insomma, alta tecnologia al servizio della fibra ottica.

Ora arriva il pezzo forte: il prezzo. Parliamo di soli 25,90€ al mese, costo che fa sembrare le altre offerte del mercato molto esose. Ti diciamo subito che il costo è fisso, quindi senza spese extra per attivazione o modem.

Se stai seriamente considerando l’upgrade per la tua connessione internet, la fibra di Vodafone merita davvero attenzione. Con il costo di attivazione gratis e l’ottimo prezzo fisso mensile, è difficile trovare di meglio sul mercato.