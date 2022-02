Offerta: Genie Timeline Professional 10 in sconto al 50 %

Da poco è disponibile un’offerta vantaggiosa sulla nota piattaforma, fornitrice di software di backup e cloud, Genie9.

L’azienda è ormai in funzione a pieno regime dal 2001 e di anno in anno si è fortificata ed allargata, sviluppando una serie diversificata di prodotti, che ad oggi protegge i dati di milioni di persone in giro per l’Europa.

Per chiunque sia interessato a proteggere informazioni preziose di ogni tipo, Genie9, offre una vasta gamma di software utili alla causa.

L’importanza del backup nell’utilizzo di tutti

Oggi attueremo un focus in particolare, su di uno dei programmi, che la piattaforma offre e che attualmente si può trovare ad un prezzo scontato. Stiamo parlando di Genie Timeline Professional 10, questo software ha molte funzionalità, tra le quali:

-quella di cercare al posto tuo qualunque file presente sul proprio device senza l’ausilio di unità di rete esterne.

-Ti consente di eseguire Backup di documenti, immagini, musica, video ed altro ancora…

-Protegge i dati mobili sincronizzati sul tuo dispositivo ed, infine, esegue il backup esterno di rete o di qualsiasi altra memoria collegata al PC.

Con il codice Coupon: GEN50 utilizzabile sulla piattaforma Genie9 è possibile sfruttare l’offerta e ottenere il software ad un prezzo ribassato del 50 %.

Se non si è ancora convinti all’acquisto sul sito Genie9 è disponibile il download per scaricare la versione di prova per capire effettivamente tutti gli aspetti positivi del prodotto e convincersi all’acquisto.

Che tu sia un utente domestico che cerca di archiviare dei file o un titolare di un’azienda che deve gestire e/o conservare informazioni preziose, Genie9 ti viene incontro con i software e servizi che possono fare al caso tuo.

