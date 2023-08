Offerta ho. Mobile: 100 GB a soli 5,99€/mese

In questo periodo, una nuova offerta speciali ti aspetta su ho. Mobile. Per tutto il mese di agosto restante, quindi fino al 31, puoi richiedere l’attivazione della promozione che ti dà accesso gratuito a 100 Giga di traffico dati al mese al prezzo più basso mai visto di questi tempi.

Gli utenti che vorranno aderire alla promozione di ho. Mobile, dovranno semplicemente visitare il sito ufficiale e troveranno tutti i dettagli relativi alla promo in corso.

Tuttavia, ci sono limitazioni che non possono essere superate: la provenienza da specifici provider di telefonia mobile.

In altre parole, la portabilità del numero potrà essere soltanto richiesta da chi proviene da Iliad o da tutti gli altri operatori MVNO.

Offerta ho. Mobile: mercato completamente sbaragliato

Questa promozione è ora disponibile per gli utenti sopra indicati, come vi avevamo già anticipato, con una portabilità obbligatoria e un prezzo decisamente competitivo di soli € 5,99 al mese, che puoi pagare immediatamente attraverso il credito residuo anziché il tuo conto bancario.

Ma, a parte tutti questi piccoli limiti, questa offerta prevede 100 Giga di traffico al mese ed è supportata da minuti illimitati e SMS illimitati, permettendo agli utenti di chiamare a qualsiasi numero di telefono in Italia, sia fisso che mobile.

Questa promozione è disponibile a partire da oggi, ma la promozione scadrà il 31 agosto. Ciò significa che dal giorno successivo in poi potresti non essere più in grado di sottoscrivere la promo con il tuo numero di telefono.

Quindi, clicca sul link qui sotto e passa subito a ho. Mobile.

