Offerta imperdibile: Hosting Reseller Serverplan al -50%

L’offerta che attendevi è ora realtà! Serverplan lancia la PROMO Hosting Reseller, offrendoti la possibilità di accedere a piani hosting con lo sconto del 50%. Un’opportunità da non perdere per le web agency che puntano a crescere online.

I piani reseller di Serverplan sono pensati per garantire prestazioni di alto livello e una gestione senza complicazioni. I dischi SSD NVMe assicurano velocità e affidabilità ai tuoi siti, offrendoti un’esperienza utente davvero ottima. Il pannello di controllo intuitivo permette di configurare spazi e account clienti con facilità e rapidità.

Hosting Reseller Serverplan al -50%: un’occasione da non perdere!

Serverplan ti dà la libertà di scegliere tra sistemi operativi Linux e Windows, in modo da venire incontro alle tue esigenze. Ecco un assaggio dei piani disponibili con la promozione in corso:

RESELLER LINUX O WINDOWS BASIC : a soli €13.50 + IVA mensili, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il costo sarà di €27 mensili + IVA.

: a soli €13.50 + IVA mensili, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il costo sarà di €27 mensili + IVA. RESELLER LINUX O WINDOWS PLUS : a soli €21.50 + IVA mensili, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il costo sarà di €43 mensili + IVA.

: a soli €21.50 + IVA mensili, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il costo sarà di €43 mensili + IVA. RESELLER LINUX O WINDOWS PRO: a soli €29.00 + IVA mensili, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il costo sarà di €58 mensili + IVA.

Ogni piano offre la possibilità di installare e gestire oltre 60 CMS in italiano, inclusi WordPress, Joomla, Magento e PrestaShop, attraverso Easyapp. L’installazione è semplicissima: un click e il CMS desiderato sarà pronto e configurato nel tuo account.

Cogli al volo questa chance per rafforzare la tua web agency con la PROMO Hosting Reseller. Visita il sito di Serverplan per tutte le informazioni e i dettagli dei piani. Ricorda, l’offerta scade il 28/03/2024 e vale solo per il primo mese di nuove attivazioni. Non lasciarti sfuggire questa occasione!