Offerta in scadenza di Very Mobile: 150GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€/mese

Le solite tariffe telefoniche che promettono mari e monti ma poi ti lasciano deluso hanno fatto il loro tempo. Ecco adesso l’offerta in scadenza di Very Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. Questa promo è dedicata ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb che decidono di attivarla entro il 3 giugno, salvo proroghe.

Cosa rende tutto ancora più interessante? La nuova SIM e la spedizione sono gratuite, e l’attivazione non costa un centesimo. Ma aspetta, c’è di più: per chi attiva la promozione, c’è un mese di ricarica omaggio.

Offerta in scadenza Very Mobile: un’occasione da non perdere

L’offerta Flash Back! XL di Very Mobile si rivolge agli utenti che vogliono cambiare operatore senza il peso di vincoli contrattuali. Puoi attivarla comodamente online o, se preferisci il contatto umano, in uno dei 3.000 e più punti vendita. Niente vincoli, niente penali: puoi disattivare l’offerta quando vuoi.

Inclusa nella promo troviamo la ricarica automatica: addio al panico da “mi scade la promo e non me ne sono accorto”. Però, se preferisci tenere tutto sotto controllo, basta disattivare il servizio dall’app Very. Passi all’offerta Flash, che ti toglie 50 GB al mese.

I servizi come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot sono inclusi senza costi aggiuntivi. E se ti prende il desiderio di girare per l’Europa, nessun problema: 6,4 GB al mese, con minuti e SMS illimitati. Non perdere altro tempo: l’offerta in scadenza di Very Mobile è…in scadenza! Vai sul sito del provider e attivala SUBITO!