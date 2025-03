Offerta Kena: 200 GB, chiamate illimitate e primo mese gratuito a 5,99€/mese

Tra le promozioni mobile più interessanti del momento spicca l’offerta mobile di Kena, che propone un pacchetto completo a 5,99€ al mese: 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, senza vincoli contrattuali. L’offerta è ideale per chi cerca una tariffa economica e completa, perfetta per navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming senza pensieri.

Attivandola online, il primo mese è gratuito e non è previsto alcun costo di attivazione, a condizione che si accettino i consensi commerciali (invece dei consueti 4 euro). Ma vediamo cosa include nel dettaglio e perché è così conveniente.

Offerta Kena Mobile da 5,99€: tutti i dettagli

Il pacchetto include 200 GB grazie alla Ricarica Automatica, che raddoppia il traffico dati rispetto ai 100 GB standard. L’attivazione è semplice e si può fare direttamente dal sito ufficiale di Kena. Ma attenzione: la promozione è attivabile solo per un periodo limitato e restano poche ore per approfittarne.

Ecco i dettagli della promozione di Kena:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 200 GB in 4G con Ricarica Automatica attiva;

con Ricarica Automatica attiva; Primo mese gratuito ;

; Costo di attivazione azzerato con consensi commerciali;

con consensi commerciali; SIM gratuita ;

; VoLTE incluso, per chiamate ad alta definizione su rete 4G (compatibile con dispositivi abilitati).

L’offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità da numerosi operatori virtuali, tra cui: Iliad, ho., CoopVoce, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Fastweb Mobile, Spusu, Elimobile, Digi Mobile, Rabona Mobile e molti altri.

Con questa promozione, Kena si conferma un’ottima soluzione low-cost, senza costi nascosti e con una dotazione generosa di Giga, ideale per l’utilizzo quotidiano. Per attivarla basta andare sul sito di Kena, seguire pochi semplici passaggi per completare l’attivazione e ricevere la SIM gratuitamente a casa.