OFFERTA LAMPO: pendrive da 256 GB a 14€, pochi pezzi

È in corso su Amazon un’offerta lampo che ti permette di acquistare questa pendrive da 256 GB al prezzo stracciato di soli 14 euro. Rimarrà attiva per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione: se sei interessato, il consiglio è di non perdere tempo e metterla subito nel carrello.

Pendrive USB 3.0 da 256 GB a 14€ in offerta lampo

Impiega lo standard USB 3.0 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati, sia in fase di lettura che durante la scrittura, così da ridurre al minimo le attese. Il design impermeabile assicura la protezione dall’acqua ed è compatibile con tutti i computer, lettori multimediali e dispositivi dotati di una porta tradizionale. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo finale di soli 14 euro, grazie all’offerta lampo in corso, questa pendrive da 256 GB è un’ottima occasione, da cogliere al volo.

… articolo in aggiornamento