Offerta limitata Kena Mobile: 130GB e chiamate illimitate a 6,99€/mese

Offerta limitata da parte di Kena Mobile! Il provider, proveniente dall’ex gestore Noverca, lancia PROMO Kena Smart 130, un piano tariffario straordinario che mira a soddisfare le necessità dei consumatori più esigenti in termini di dati.

Kena Mobile, noto da sempre per le sue offerte vantaggiose, con questa promozione offre 130GB mensili di dati. Per celebrare il suo settimo anniversario, Kena regala 70GB extra per 7 giorni, oltre all’attivazione e al primo rinnovo gratuiti.

I dettagli dell’offerta limitata di Kena Mobile

Con la promo di Kena Mobile avrai chiamate illimitate, 200 SMS e 130GB di traffico dati sulla rete TIM, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, tutto a soli 6,99€ al mese.

È l’ideale per chi cerca una grande quantità di dati a un prezzo accessibile, ed è valida sia per nuovi clienti sia per chi proviene da operatori selezionati. Il piano include anche 7,5GB di traffico Internet in roaming in Europa. La promozione è valida per l’attivazione di nuovi numeri o per la portabilità dai seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile,Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Con 130GB a meno di 7€ al mese, Kena Mobile offre una soluzione competitiva per chi è costantemente connesso e desidera controllare le spese del proprio piano telefonico.

La promozione copre gratuitamente i costi di attivazione e il primo canone. Inoltre, il Gruppo TIM spedisce la SIM senza spese. Prima che la promo scade, ti consigliamo di attivare un nuovo numero o chiedere la portabilità OGGI STESSO!