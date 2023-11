Offerta NeN: risparmia 48€ sulla tua fornitura di luce e gas

Coloro che ricercano una nuova offerta per luce e gas sul mercato libero possono tenere in considerazione l’ultima iniziativa da parte di NeN Energia, la quale ha lanciato un’offerta con sconto di 48 euro direttamente in bolletta per ogni nuova fornitura energetica attivata.

NeN si distingue dagli altri competitors presenti in Italia grazie alla vendita della luce e del gas con abbonamento, un sistema innovativo che permette un pagamento più efficiente delle bollette. È possibile attivare la promozione Sconto NeN cliccando sul link qui sotto.

Come ottenere 48 euro di sconto sulla bolletta con la promo Sconto NeN

NeN Energia, provider del mercato libero italiano dell’energia, offre una serie di vantaggi. Per prima cosa, gli utenti sanno quello che pagheranno ogni mese perché il prezzo della materia prima rimarrà uguale per 12 mesi.

Ciò è reso possibile grazie al prezzo bloccato per un anno intero e all’abbonamento offerto dal fornitore energetico.

In questo modo, si può stabilire con un anno di anticipo il costo complessivo per il prossimo anno. I costi vengono calcolati sulla base della bolletta emessa nell’anno precedente, che contiene informazioni sui consumi e le altre informazioni relative alla fornitura.

Dopo aver incluso le tasse e le spese di gestione della contabilità, la somma totale viene divisa in 12 rate.

Al momento della migrazione con NeN Energia, le lampadine, le caldaie e tutti gli altri elettrodomestici che necessitano di gas e corrente, continueranno a funzionare. La nuova fornitura può essere attivata direttamente sul sito internet cliccando sul link qui sotto.

