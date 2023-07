Offerta Nexi, Mobile POS a canone zero: approfitta ora

Se il tuo dispositivo ha registrato un aumento della percentuale di commissioni o del canone mensile, il consiglio è quello di cambiare immediatamente POS.

A chi dovresti rivolgerti? Nexi. Semplicemente richiedendo online il POS Mobile, puoi acquistarlo al prezzo contenuto di € 15,57, a cui si aggiunge il costo di attivazione, oggi in offerta a 19 euro anziché 29 euro.

Inoltre, su tutte le transazioni effettuate con carte europee, tra cui Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT, verrà applicata una commissione forfettaria dell’1,89%.

Hai la possibilità di eliminare tutte le commissioni di transazione fino a 10 euro partecipando al programma Micropagamenti Nexi (valido fino al 31/12/2023).

Inoltre, i soggetti in possesso di partita iva o codice fiscale possono usufruire di un generoso credito d’imposta del 30% sull’intero compenso.

Questo particolare dispositivo è stato meticolosamente realizzato per soddisfare questo specifico gruppo demografico ed è dotato di un’applicazione gratuita che garantisce una perfetta integrazione con il tuo smartphone.

Ecco perché acquistare POS Mobile di Nexi

Quando attivi il POS Mobile Nexi ti verrà addebitato un canone che copre il Servizio Pay-by-Link. Con questo servizio hai la possibilità di accettare pagamenti anche se il cliente non è fisicamente presente nel tuo punto vendita.

Hai la possibilità di trasmettere un link al tuo cliente tramite SMS, e-mail o social media utilizzando questo servizio, che si rivela particolarmente utile per facilitare le consegne a domicilio e i pagamenti online a distanza.

Nexi Business è una risorsa inestimabile che ti consente di supervisionare le tue operazioni commerciali, fornendo al contempo i mezzi per gestire in modo efficiente transazioni e storni attraverso una piattaforma web facilmente accessibile.

Gli importi accreditati saranno accessibili il giorno successivo alla data prevista per l’incasso. Non ci sono obblighi alla creazione di un nuovo conto, in quanto è sufficiente quello esistente.

Per massimizzare i vantaggi per il tuo business, approfitta della promozione in corso attivando il POS Mobile Nexi a soli 19 euro.

Approfittando di questa promozione, sarai esonerato da ogni addebito mensile e non dovrai sostenere alcuna commissione di transazione per importi inferiori a 10 euro. Passa a Nexi Mobile e rivoluziona la tua esperienza!

