Offerta PAZZESCA di Kena Mobile: 180 GB in totale con questo piano tariffario

180GB a soli 6,99€ al mese? È realtà con l’offerta PAZZESCA “Kena 6,99” di Kena Mobile! Un’occasione imperdibile per navigare senza limiti, chiamare e inviare SMS senza pensieri.

130GB di traffico Internet in 4G ti aspettano per navigare, guardare video in streaming, giocare online e scaricare file senza preoccupazioni. E se attivi il servizio di Ricarica Automatica al primo rinnovo, ricevi in omaggio 50GB extra, per un totale quindi di 180GB al mese.

180 GB in totale e chiamate illimitate: ecco l’offerta PAZZESCA di Kena

Con Kena Mobile hai minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che ti permettono di parlare con chi vuoi, per tutto il tempo che vuoi, senza limiti di tempo. E con 200 SMS verso tutti puoi rimanere in contatto con amici e familiari.

Tutto questo a soli 6,99€ al mese. Un prezzo imbattibile per una tariffa completa e senza sorprese. E in più, la SIM è gratuita, il primo rinnovo è in omaggio e la spedizione è gratuita.

Kena 6,99 è l’offerta ideale per chi cerca una soluzione completa e conveniente per il proprio cellulare. Che tu sia un utente esperto o alle prime armi, questa tariffa ti permette di sfruttare al massimo il tuo smartphone.

Non perdere l’occasione di attivare l’offerta PAZZESCA di Kena Mobile! Vai sul sito del gestore o chiama il 181 per saperne di più.

La promo è riservata a nuovi clienti Kena Mobile o a chi effettua la portabilità da operatori selezionati. Il traffico dati illimitato è soggetto a condizioni di utilizzo corretto. Cosa aspetti? Attiva Kena 6,99 e inizia a navigare senza limiti!