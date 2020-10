Come un piccolo hard disk da tenere sempre con sé in tasca, nello zaino, nella custodia del laptop oppure nella borsa: la pendrive USB 3.0 di Kingston da 128 GB della serie DataTraveler 100 oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 15,88 euro.

Kingston DataTraveler 100 da 128 GB in sconto su Amazon

Ha spazio a sufficienza per salvare tutti i documenti di lavoro che è utile avere sempre a portata di mano, ma anche per eseguire un backup rapido delle fotografie scattate o dei video registrati. Le dimensioni sono estremamente compatte: 5,99×2,13×0,99 cm con un peso di soli 20 grammi. La spedizione è immediata e gratuita per gli abbonati Prime. Il design è caratterizzato da un profilo elegante nero con cappuccio protettivo a scorrimento per preservare l’integrità del dispositivo.

Pienamente compatibile con computer basati su Windows e macOS, la pendrive di Kingston offre una qualità e affidabilità garantite dal marchio, tra i più longevi e noti nell’ambito delle soluzioni per lo storage. Con lo sconto del 31% sul prezzo di listino praticato oggi da Amazon è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.