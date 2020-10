Ezviz, incredibile offerta: sconto ed Echo Show 5

Amazon ha portato online in questi minuti una incredibile offerta che per molti versi anticipa quella che è l’ondata di offerte destinate ad arrivare in occasione del Prime Day del 13-14 ottobre: si tratta di una telecamera IP Wi-Fi per la videosorveglianza esterna, il cui prezzo crolla a seguito di un incredibile bundle messo a disposizione fino ad esaurimento delle poche unità disponibili.

L’offerta consente di acquistare la telecamera Ezviz C3W avendo in regalo un Echo Show 5. In pratica una telecamera da circa 150 euro (questo il prezzo di vendita medio nelle ultime settimane) può essere acquistata al prezzo di 143,99 euro, ma sapendo di portare a casa anche un Echo Show 5 che permette di vedere le immagini della telecamera con il semplice ausilio di Alexa.

Riprese in alta definizione, possibilità di salvare le immagini su SD, allarme con sirena e luce stroboscopica, rilevamento umano: una telecamera che ha tutto quel che si potrebbe desiderare per poter monitorare da remoto un ingresso, un garage o altri luoghi. Il fatto di poter avere un Amazon Echo Show (del valore di circa 70 euro) in omaggio con questo acquisto è ciò che fa la differenza, rendendo il bundle un ottimo regalo di Natale oltre che un’ottima opportunità per la sicurezza della propria famiglia.

Poche ore per poterne approfittare, poche unità a disposizione. Due i colori disponibili: bianco o nero, stesse funzioni e stesse caratteristiche. Garantita la resistenza a pioggia e agenti atmosferici, potendo così utilizzare la telecamera a doppio obiettivo sia all’interno che all’esterno.