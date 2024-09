Offerta promozionale Crédit Agricole: apri il conto e ottieni buoni Amazon

Stai cercando un nuovo conto corrente che, oltre ad applicare pochissime spese, ti faccia anche qualche regalo? L’offerta promozionale di Crédit Agricole potrebbe essere quella che fa per te.

Questo conto online lo puoi aprire direttamente dallo smartphone, e già questa è un grande vantaggio. Ma quello più grande di tutti sono i buoni Amazon, che puoi guadagnare facendo determinate cose.

Ti diciamo subito che il canone è gratis per i primi 9 mesi, ma puoi azzerarlo per sempre! Come? Basta rispettare una delle condizioni fissate dalla banca, come l’accredito dello stipendio, un patrimonio di almeno 5.000 euro o avere meno di 35 anni.

Come dicevamo prima, puoi anche guadagnare fino a 250 euro di Buoni Amazon. Compi il primo passo entrando nel sito ufficiale di Crédit Agricole, registrandoti con il codice VISA e richiedendo la carta di debito Visa.

Caratteristiche dell’offerta promozionale Crédit Agricole

Cosa ti consente di fare la carta di debito Crédit Agricole Visa? Prelevare gratis dagli ATM Crédit Agricole e utilizzare i wallet digitali per pagare nei negozi. I bonifici? Gratuiti anche quelli. Nel pacchetto puoi aggiungere la carta di credito con costo annuale di 40,99 euro.

Ti piace fare spese? Bene, perché fino a 100 euro di Buoni Amazon ti verranno restituiti come cashback delle spese sostenute con carta. La condizione è raggiungere 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Poi c’è la promozione “Porta un amico”. Come funziona? Ogni amico che accetta il tuo invito e apre il conto Crédit Agricole ti farà guadagnare 25 euro da spendere su Amazon, fino a un massimo di 150 euro.

Adesso hai tutti gli ingredienti. Se sei pronto a saltare sul treno di questa offerta promozionale, visita il sito di Crédit Agricole cliccando sul box qui sotto.