Offerta Serverplan: meno di 30 euro su un Hosting Reseller multidominio

Per coloro che gestiscono più siti Web per clienti, come webmaster, web designer o agenzie Web, l’importanza di un servizio di hosting reseller multidominio affidabile, sicuro e intuitivo non può essere sopravvalutata.

Pertanto, vorremmo farti conoscere Serverplan, un provider di hosting italiano che offre soluzioni di hosting per rivenditori di alta qualità per più domini.

Serverplan offre servizi di hosting dove un numero infinito di domini (account cliente) può essere ospitato su uno spazio web condiviso.

Questa disposizione garantisce che le risorse siano isolate e garantite. Sono disponibili tre diversi piani di hosting a partire da 25 euro al mese più IVA, che prevedono la scelta tra sistemi operativi Linux e Windows.

Andiamo a scoprire i vantaggi di questo hosting tutto italiano e perché è una scelta conveniente per le tue esigenze.

Serverplan, l’hosting reseller multidominio migliore per qualità/prezzo

Sono davvero numerosi i vantaggi associati all’hosting reseller multidominio di Serverplan. Lo spazio web di ogni piano è diviso in 50 GB, 100 GB o 150 GB, con traffico illimitato e una banda di 1 Gbit/s.

Puoi creare e gestire autonomamente i tuoi account cliente, allocando le risorse secondo le tue preferenze e personalizzando il pannello di controllo cPanel o Plesk con il logo e i colori del tuo brand.

Avrai accesso a una varietà di strumenti professionali per la creazione, la modifica e l’ottimizzazione di siti Web, inclusa l’installazione con un clic di popolari opzioni CMS come WordPress, Joomla e Prestashop tramite EasyApp.

Puoi contare su una protezione dagli attacchi informatici tramite Bitninja, ma anche su certificati SSL gratuiti e validi per ogni dominio con Let’s Encrypt, la possibilità di testare le modifiche con Staging prima di pubblicarle online e molte altre funzionalità.

Serverplan fornisce un’assistenza tecnica esperta, qualificata e certificata, accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Questa assistenza è disponibile attraverso tre canali: telefono, ticket e chat. Inoltre con Serverplan hai la garanzia SLA del 99,99% di uptime.

Sei anche libero di fare un backup giornaliero dei tuoi dati se desideri una maggiore tranquillità. Clicca sul link qui sotto e scegli un piano di abbonamento a partire da 25 euro al mese.

