Offerta speciale: cloud senza limiti di Internxt a un terzo del costo

La crescente attenzione alla sicurezza online ha reso fondamentale la scelta di soluzioni affidabili per la protezione dei dati. In questo scenario, Internxt si distingue come provider rivoluzionario nel settore del cloud storage. Se attualmente stai cercando un servizio del genere, Internxt è indubbiamente la soluzione ideale. Parliamo di un cloud privato incentrato sull’utente, che ti restituisce il controllo completo sui tuoi dati. Inoltre, grazie all’offerta speciale attiva per un periodo limitato, tutti i piani a vita (senza canone mensile) sono scontati del 75%.

Sicurezza ai massimi livelli con questa offerta speciale di Internxt

L’impegno verso la sicurezza è il primo aspetto che contraddistingue Internxt. Niente password o altre informazioni personali salvate, con i dati vengono rigorosamente frammentati e crittografati end-to-end, sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione. Ciò vuol dire che nessuno puoi metterci le mani sopra.

La pubblicazione del codice sorgente su GitHub significa trasparenza totale, mentre la certificazione di Securitum, leader europeo nel penetration testing, vuol dire infrastruttura molto solida.

Oltre alla sicurezza, Internxt eccelle anche in termini di prestazioni. I server ad alta velocità in tutta l’UE garantiscono accesso rapido ai tuoi dati. L’interfaccia utente intuitiva e user-friendly, inoltre, rende il servizio alla portata a tutti, anche degli utenti meno esperti.

Parlando dei piani a vita in promozione, ecco quelli disponibili:

2 TB di spazio: 149 euro invece di 499 euro.

invece di 499 euro. 5 TB: 249 euro anziché 999 euro.

anziché 999 euro. 10 TB: 499 euro invece di 1.999 euro.

Affrettati a cogliere questa imperdibile opportunità per ottenere un cloud storage sicuro e privato a prezzi imbattibili. Non ci sono costi nascosti e, in caso di insoddisfazione, potrete usufruire di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scegli subito l’offerta speciale di Internxt e liberati per sempre dalle preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy dei tuoi dati.